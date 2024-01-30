Происшествия 30 января 2024, 18:22 ВСУ обстреляли два села в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали села Старый Хутор и Теребрено РИА «Новости»

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В Белгородской области вечером 30 января дроны ВСУ атаковали село Старый Хутор Валуйского городского округа, а Теребрено Краснояружского района попало под обстрел. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди местных жителей пострадавших нет. В результате падения дрона-камикадзе в селе Старый Хутор повреждения получил легковой автомобиль.

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В селе Теребрено пострадали две единицы спецтехники и одно складское помещение. В настоящее время оперативные службы находятся на месте ЧП.

Во вторник днем под огнем украинских военных оказались села Дроновка и Мокрая Орловка. В результате атаки в Дроновке пострадали линия электроснабжения и экскаватор, жители двух улиц остались без света.

Днем ранее украинские боевики устроили направили три ударных беспилотника на село Долгое в Валуйском городском округе. Гладков уточнял, что пострадал гражданский автомобиль.