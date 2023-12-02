Происшествия 02 декабря 2023, 11:59 ВСУ обстреляли два района Донецка Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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ВСУ выпустили снаряды по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Боевики три раза обстреляли территорию города, заявил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия с вечера 1 декабря по 09:00 утра 2 декабря выпустила по Донецку семь снарядов калибра 155 миллиметров. Мэр также сообщил, что ВСУ атаковали поселок Старомихайловка, сбросив на него боеприпас с помощью беспилотника.

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«Также зафиксированы прилеты в микрорайоне Текстильщик. Подробности уточняются», — добавил Кулемзин.

Ранее украинские боевики применили новый тип вооружения при обстреле Донецка — военные выпустили по городу ракеты JROF HEF словацкого производства. Они открыли огонь из РСЗО, находящихся в районе населенного пункта Карловка.

Особенность словацких ракет состоит в том, что в них находятся поражающие элементы в виде шариков. В одном снаряде их содержится больше девяти тысяч, дальность такой ракеты составляет до 40,2 километра. Новые словацкие боеприпасы украинским войскам поставили страны блока НАТО.