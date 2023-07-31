Происшествия 31 июля 2023, 19:25 ВСУ обстреляли два курских поселка Губернатор Старовойт: поселок Краснооктябрьский остался без света после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Поселок Теткино Глушковского района и поселок Краснооктябрьский подверглись обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Повреждено несколько домовладений. Окажем помощь в ликвидации последствий», — отметил он.

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По его словам, пять прилетов снарядов пришлось на район Белопольской улицы. После атаки в поселке Краснооктябрьский зафиксировали четыре прилета. В результате повреждения получили линии электропередачи, населенный пункт остался без света.

Как отметил губернатор, аварийные бригады приступят к восстановлению после того, как в поселке будет безопасно.

Накануне украинские боевики также атаковали поселок Теткино. В итоге один из снарядов попал в жилой дом.

Два дня назад ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе. Повреждения получили несколько строений. В тот же день средства РЭБ перехватили над областью три украинских беспилотника. Два дрона взорвались в воздухе.