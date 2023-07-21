21 июля 2023, 19:01
ВСУ обстреляли два белгородских села
Губернатор Гладков: села Вязовое и Графовка пострадали после обстрела ВСУ
Два населенных пункта Краснояружского района попали под обстрел ВСУ 21 июля. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждения», — написал он.
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По словам главы региона, в селе Вязовое осколками снарядов повредило один частный жилой дом и автомобиль. Жители села Графовка сообщили о повреждении линии электропередачи.
В настоящее время на месте работают аварийные бригады и оперативные службы, подомовой обход территорий продолжается, добавил Гладков.
В этот же день украинские боевики нанесли удар по селу Илек-Пеньковка Краснояружского района. Осколками снарядов повредило линии электроснабжения, два автомобиля и жилой дом.
Населенные пункты Белгородской области часто попадают под обстрелы ВСУ. Днем 20 июля националисты нанесли удар по селу Смородина. Снаряды выбили окна у трех частных домов.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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