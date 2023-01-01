Происшествия 01 января 2023, 01:50 ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку в новогоднюю ночь СЦКК: украинские военные обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку в новогоднюю ночь РИА «Новости»

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Украинские войска начали обстрел Донецка за три минуты до Нового года. По Петровскому району выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

После полуночи атаки продолжились. В 00:10 в сторону Донецка отправили восемь ракет РСЗО. В 00:18, 00:21, 00:43 — в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров.

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Кроме этого, уже в новом году зафиксировали три обстрела Макеевки. По городу выпустили три ракеты и восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

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Горловку начали атаковали в 00:30 пятью снарядами калибром 122 миллиметра.

Ранее стало известно, что 31 декабря в результате обстрела Владимировки в ДНР пострадали три мирных жителя. О состоянии раненых пока не сообщается. В Макеевке также повреждены два многоквартирных дома. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.