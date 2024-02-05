Происшествия 05 февраля 2024, 09:20 ВСУ обстреляли Донецк и Горловку СЦКК: ВСУ выпустили 13 снарядов калибра 155 мм по Донецку и Горловке Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Украинские войска возобновили обстрел Донецка и Горловки. С ночи они выпустили по населенным пунктам 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В 23:15 Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка. Огонь вели из Карловки и выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров. Спустя 15 минут удар повторили, а еще спустя пять из Дзержинска аналогичным образом атаковали Никитовский район Горловки.

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Утром 5 февраля атаки возобновили. В 07:00 из Дзержинска ударили по Никитовскому району Горловки, в 08:10 — из Кураховки по Петровскому району Донецка. Украинские военные использовали семь снарядов калибра образца НАТО.

Глава городского округа Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что повреждения получил частный дом на улице Связистов. По его информации, за ночь город атаковали четырежды.

Обстрелы населенных пунктов ДНР прекратятся, если войскам удастся отбросить противника на 150 километров, сообщил глава республики Денис Пушилин. Он предупредил, что расстояние зависит от того, какое оружие страны Запада передадут Украине.