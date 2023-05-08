Происшествия 08 мая 2023, 02:21 ВСУ обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку в ДНР СЦКК: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку, Благодатному и Широкой Балке в ДНР РИА «Новости»

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Украинские неонацисты обстреляли Киевский район Донецка, Благодатное и Широкую Балку в ДНР. За четыре часа ВСУ выпустили 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские боевики стреляли снарядами калибра 155 и 152 миллиметра. По Донецку прилетело три 152-миллиметровых снаряда, огонь вели из Орловки. Через 10 минут ударили по селу Благодатному снарядами натовского калибра 155 миллиметров.

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В ночь на 8 мая под обстрел попала Широкая балка, неонацисты выпустили по поселку пять 152-миллисметровых снарядов.

Утром 7 мая под огнем ВСУ оказался Петровский район столицы ДНР и Горловка. Украинские неонацисты выпустили три снаряда «натовского» калибра по Петровскому району Донецка и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.