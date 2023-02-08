Происшествия 08 февраля 2023, 00:58 ВСУ обстреляли Донецк RT: в Донецке прозвучала серия взрывов

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В Донецке раздалось несколько взрывов, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Под удар попали Буденовский и Калининский районы.

Украинские войска выпустили четыре ракеты по Донецку из РСЗРО HIMARS в 23:26.

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По последним данным центра, обстрелы города продолжаются. В 00:17 и 00:20 было еще две атаки. Всего выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам.

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Ранее появилась информация, что в Макеевке на магистральном газовом трубопроводе начался пожар после обстрела ВСУ. Такое предположение сделали местные Telegram-каналы. Глава города заявил, что пока рано говорить, из-за чего случилось возгорание. Данных о пострадавших не поступало.