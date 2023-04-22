Происшествия 22 апреля 2023, 22:55 ВСУ обстреляли Донецк 12 раз за 12 часов — мэр Мэр Донецка Кулемзин: с 9:00 до 21:00 ВСУ обстреляли город 12 раз РИА «Новости»

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Украинские военные 22 апреля в период с 09:00 до 21:00 обстреляли Донецк 12 раз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные СЦКК.

«За период с 09:00 до 21:00 22 апреля, по информации СЦКК ДНР, город Донецк 12 раз подвергался обстрелам», — написал глава города.

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В направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского и Петровского районов города ВСУ выпустили 45 снарядов натовского калибра. В городе повреждены дома частного сектора и здание школы.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ 20 апреля снаряд попал в частный дом, погибла мирная жительница. Под ударом оказался Петровский район, украинские военные обстреливали город ночью.