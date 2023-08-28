28 августа 2023, 20:48
ВСУ обстреляли ДНР кассетными боеприпасами, один житель погиб
Пушилин: обстрел ВСУ повредил школу, акушерский пункт и жилые дома в ДНР
В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель Горловки. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
В понедельник, 28 августа, под огнем украинских националистов оказались Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки, Ясиноватский район, а также Горловка.
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Всего по территории республики выпустили 226 боеприпасов, в том числе кассетного типа.
В Горловке в результате обстрелов погиб мирный житель, еще одна женщина тяжело ранена. В Донецке пять раненых — две женщины и трое мужчин.
Кроме того, в результате атаки повреждения получили жилые дома, школа, сельская администрация, почта и фельдшерско-акушерский пункт.
Ранее Пушилин сообщил, что украинские силы попытались контратаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях. По его словам, ВСУ хотели вернуть позиции в сторону Ямполовки, Ягодного, Надежды и Новоселовского. Но грамотная работа российских подразделений не позволила ВСУ добиться успеха.
ДНР
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Денис Пушилин
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