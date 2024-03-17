Происшествия 17 марта 2024, 15:01 ВСУ обстреляли детский сад в Херсонской области Сальдо: ВСУ обстреляли территорию детсада в Брилевке Херсонской области РИА «Новости»

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Украинские националисты нанесли удар по поселку Брилевка Алешкинского муниципального округа Херсонской области, под огонь попала территория детского сада. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Около 14:00 был прилет боеприпаса, взрыв произошел между зданиями поселкового совета и детского сада. Это отвратительный террористический акт, какой бы ни была цель боевиков киевского режима. Пострадавших нет, осколки посекли фасады и разбили окна», — написал он.

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Сальдо отметил, что на место ЧП выдвинулись оперативные службы.

«Российские войска продолжают выявить места дислокации расчетов украинских боевиков и наносить по ним уничтожающие удары», — добавил губернатор.

Ранее в воскресенье под обстрел украинских националистов попало село Теткино в Курской области. Глава региона Роман Старовойт отмечал, что в результате атаки часть домов в населенном пункте осталась без электричества.