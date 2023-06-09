Важное 09 июня 2023, 16:36 ВСУ обстреляли детский лагерь в Херсонской области Сальдо: ВСУ выпустили три ракеты Storm Shadow по детскому лагерю в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины атаковали детский лагерь, расположенный на Арабатской стрелке в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим обстрелял лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow», — написал он.

По словам Сальдо, одну ракету сбила ПВО, еще две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступила.

Ранее ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новоалексеевка Херсонской области. Украинские силы выпустили по цели четыре ракеты Storm Shadow. Повреждения получило здание местного ПТУ.

Storm Shadow может лететь на высоте 10-этажного дома, что считается экстремально низким уровнем. Несмотря на это, российские зенитчики сбивают такие ракеты.