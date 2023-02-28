Происшествия 28 февраля 2023, 09:58 ВСУ обстреляли детсад, школу и жилые дома в Горловке Представительство ДНР в СЦКК: снаряды ВСУ повредили школу и детский сад в Горловке РИА «Новости»

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Украинские войска 28 февраля обстреляли Никитовский район Горловки. Снаряды попали в объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в школу и детский сад. Пострадал ребенок, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Вооруженные силы Украины атаковали Горловку в 00:18 из Дзержинска, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров. Они повредили детский сад № 148, школу № 12 и жилой дом на улице Дубинина, котельную на улице Малиновой и линии электропередач на улице Дивногорской.

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Вышли из строя шесть трансформаторных подстанций, 360 абонентов остались без электричества. На улице 60 лет СССР пострадал мальчик 2017 года рождения.

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Глава городской администрации Горловки Иван Приходько уточнил в своем Telegram-канале, что основной удар пришелся на жилмассив «Комсомолец» в Никитовском районе. Он опубликовал фотографии и рассказал, что кроме мальчика ранения получила также 40-летняя женщина.

По словам Приходько, повреждения также получили здание дворца культуры, газовая труба, остекление нескольких зданий. Загорелись деревья, один снаряд разорвался во дворе жилого дома.