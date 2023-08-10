10 августа 2023, 16:25
ВСУ обстреляли деревню Заболотовка Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Заболотовка в Курской области
Украинские боевики обстреляли деревню Заболотовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Сведений о пострадавших не поступало.
По данным главы региона, в деревне зафиксировали восемь прилетов. В пяти домовладениях оказались повреждены крыши, окна, заборы, автомобили и хозпостройки.
Старовойт пообещал, что собственникам поврежденного имущества окажут необходимую помощь.
За два дня до этого, 8 августа, он сообщал о падении украинского дрона-камикадзе на территорию Горнальского Свято-Николаевского монастыря. В результате ребенок получил легкие осколочные ранения — помощь оказали на месте, а затем пострадавшего отвезли в больницу на осмотр.
На следующий день СМИ писали об атаке дрона на комбинат по переработке зерна в курском поселке Теткино. Обошлось без пострадавших и разрушений. Официальных данных о происшествии не поступало.
ВСУ регулярно обстреливают граничащие с Украиной территории, в том числе Курскую область.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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