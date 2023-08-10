Происшествия 10 августа 2023, 16:25 ВСУ обстреляли деревню Заболотовка Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Заболотовка в Курской области Губернатора Курской области Роман Старовойт / Telegram

Читать 360tv в

Украинские боевики обстреляли деревню Заболотовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Сведений о пострадавших не поступало.

По данным главы региона, в деревне зафиксировали восемь прилетов. В пяти домовладениях оказались повреждены крыши, окна, заборы, автомобили и хозпостройки.

Старовойт пообещал, что собственникам поврежденного имущества окажут необходимую помощь.

За два дня до этого, 8 августа, он сообщал о падении украинского дрона-камикадзе на территорию Горнальского Свято-Николаевского монастыря. В результате ребенок получил легкие осколочные ранения — помощь оказали на месте, а затем пострадавшего отвезли в больницу на осмотр.

На следующий день СМИ писали об атаке дрона на комбинат по переработке зерна в курском поселке Теткино. Обошлось без пострадавших и разрушений. Официальных данных о происшествии не поступало.

ВСУ регулярно обстреливают граничащие с Украиной территории, в том числе Курскую область.