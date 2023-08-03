Происшествия 03 августа 2023, 16:49 ВСУ обстреляли деревню в Курской области Курский губернатор Старовойт: в Елизаветовке зафиксировали 4 прилета со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли деревню Елизаветовка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Обстреляна со стороны Украины деревня Елизаветовка Глушковского района. Всего зафиксировано четыре прилета», — отметил он.

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В результате атаки повреждения получили линия электропередачи и газовая труба. Старовойт уточнил, что аварийные бригады приступят к работе, как только будет безопасно.

Также пострадали окна, фасады и заборы двух домов. Глава Курской области обещал помочь хозяевам построек в их восстановлении.

Регион часто попадает под обстрелы со стороны украинских боевиков. Во вторник, 1 августа, ВСУ также открыли огонь по деревне Елизаветовка. По ней пришлось 10 прилетов. Жертв и пострадавших не было. Повреждения получили два домовладения и один автомобиль.

За сутки до этого украинские боевики обстреляли несколько населенных пунктов Курской области. Атаке подверглись поселки Теткино Глушковского района и Краснооктябрьский.