Важное 09 марта 2023, 09:11 ВСУ обстреляли деревню в Брянской области Губернатор Богомаз сообщил об обстреле деревни Раковка в Брянской области

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Деревня Раковка Климовского района Брянской области попала под обстрел ВСУ. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района», — написал он.

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По его словам, никто не пострадал. При этом снаряд попал в жилой дом и хозяйственную постройку, они получили повреждения. Оперативные службы уже работают на месте.

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Украинские диверсанты в начале марта прорвались в Брянскую область и открыли там огонь. В результате этого погибли двое мужчин, еще два человека, в том числе мальчик, пострадали. Состоянию школьника ничего не угрожает, сейчас он находится на лечении в больнице Брянска

Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что власти примут меры для недопущения подобных случаев в будущем.