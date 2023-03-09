09 марта 2023, 09:11
ВСУ обстреляли деревню в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об обстреле деревни Раковка в Брянской области
Деревня Раковка Климовского района Брянской области попала под обстрел ВСУ. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ произвели обстрел деревни Раковка Климовского района», — написал он.
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По его словам, никто не пострадал. При этом снаряд попал в жилой дом и хозяйственную постройку, они получили повреждения. Оперативные службы уже работают на месте.
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Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что власти примут меры для недопущения подобных случаев в будущем.
ВСУ
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