Происшествия 18 ноября 2023, 20:50 ВСУ обстреляли деревню Грудская в Брянской области Брянский губернатор Богомаз: деревня Грудская попала под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Грудская Севского района. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

Из-за атаки в населенном пункте оказалось нарушено электроснабжение.

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«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

До этого над Унечским районом Брянской области сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. Атаку украинских боевиков пресекли средства ПВО. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

ВСУ практически ежедневно предпринимают попытки атаковать приграничные регионы России. В связи с этим в Центральном федеральном округе усилили противовоздушную оборону. Оперативные штабы приняли меры по защите населения и критической инфраструктуры.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявил, что с начала года в России зафиксировали 128 терактов с украинской стороны. Ущерб от ударов ВСУ по Курской, Белгородской и Брянской областям превысил семь миллиардов рублей.