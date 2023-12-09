Важное 09 декабря 2023, 19:57 ВСУ обстреляли брянское село Запесочье Губернатор Богомаз заявил об обстреле ВСУ села Запесочье РИА «Новости»

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Село Запесочье Погарского района в Брянской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По данным главы области, в результате никто не пострадал. Повреждена оказалась одна хозяйственная постройка.

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«Оперативные службы работают на месте», — заключил губернатор.

Днем 9 декабря ВСУ также открывали огонь по селу Лемешовка Севского района. Жители населенного пункта не получили травм и ранений. Но частичные повреждения зафиксировали у четырех жилых домов, хозпостройки и гараж.

Кроме того, пострадали два легковых автомобиля и производственное помещение сельхозпредприятия, уточнял Богомаз.

В минувшую среду, 6 декабря, противник выпустили несколько снарядов по поселку Суземка. В результате удара повреждения получила кровля производственного помещения.