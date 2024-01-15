Происшествия 15 января 2024, 18:22 ВСУ обстреляли брянское село Сушаны Богомаз: ВСУ обстреляли село Сушаны Брянской области

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Украинские военные обстреляли село Сушаны Климовского района. В результате атаки никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение», — добавил глава региона.

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По его словам, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.