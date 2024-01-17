Происшествия 17 января 2024, 15:32 ВСУ обстреляли брянское село Сушаны Богомаз: украинский обстрел нарушил энергоснабжение брянского села Сушаны РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. В результате атаки никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По предварительным данным, в результате обстрела частично поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение», — добавил глава региона.

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По его словам, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Украинские военные ежедневно обстреливают населенные пункты приграничной Брянской области. Накануне ВСУ дважды попытались атаковать регион с помощью беспилотников. Российские системы ПВО ликвидировали летательные аппараты.

В течение недели под ударом оказались несколько брянских сел, в том числе Лемешковка и Подывотье. В результате пострадал один мирный житель, повреждения получили частные дома.