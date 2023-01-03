Происшествия 03 января 2023, 12:24 ВСУ обстреляли больницу в Токмаке Запорожской области Больница в Токмаке Запорожской области получила повреждения в ходе обстрела ВСУ Пресс-служба Минобороны

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Украинские боевики в ночь на вторник, 3 января, обстреляли гражданские объекты в городе Токмак Запорожской области. От нанесенного удара повреждения получило здание больницы. Об этом со ссылкой силовые структуры региона сообщил ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что обстрел медицинского учреждения произошел около 04:00 по московскому времени. Действия подчиненных киевскому режиму сравнили с террористической атакой против мирного населения.

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«Киевский режим продолжает совершать террористические действия против мирного населения, нанося целенаправленные удары по гражданским медицинским учреждениям, где находятся больные мирные жители», — заявил представитель силовых структур Запорожской области.

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Данные о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока не поступали.

Это не первый удар, который украинские боевики нанесли по освобожденным территориям минувшей ночью.

RT со ссылкой на мэра Горловки Донецкой Народной Республики Ивана Приходько, сообщил, что боевой снаряд упал на территорию предприятия «Дары природы» в Калининском районе города. У расположенного на территории здания оказались выбиты стекла и повреждены стены.