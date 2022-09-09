ВСУ обстреляли больницу в Донецке — власти города | 360°

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ВСУ обстреляли больницу в Донецке — власти города

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об ударе ВСУ по городской больнице

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Украинские военные атаковали Донецк, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Власти уточняют подробности случившегося, добавил он.

«Украинские фашисты обстреляли территорию больницы Калинина. Подробности уточняются», — сообщил Кулемзин.

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Мэр города опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как горит крыша здания, рядом работают сотрудники экстренных служб.

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Вооруженные силы Украины продолжили атаковать территорию Харьковской области. Власти региона сообщили, что людей с этих территорий эвакуируют в Луганскую Народную Республику и в Россию.

Часть эвакуированных примет Краснодарский край. Там разместят как организованные группы людей, так и мам с детьми, которые приедут самостоятельно.

Позже стало известно, что из-за обстрелов ВСУ начали эвакуацию жителей Изюма, Купянска и Великого Бурлука.

ДНР

ВСУ

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