Происшествия 20 декабря 2022, 01:45 ВСУ обстреляли бойцов ЗВО при развозе гумпомощи в Донбассе РИА «Новости»: бойцы ЗВО попали под обстрел при развозе гумпомощи в Донбассе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Корреспондент РИА «Новости» с бойцами Западного военного округа Вооруженных сил России развозили гуманитарную помощь военнослужащим на Кременском участке фронта. Несмотря на цель их вылазки, военных и представителя СМИ обстреляли ВСУ.

«Движение к точке осуществлялось на бронетехнике, в этот момент украинские силовики открыли прицельный минометный огонь по БМП», — рассказал корреспондент РИА «Новости» Виктор Антонюк.

Реклама

Одна из мин разорвалась буквально в нескольких метрах от бронемашины. Момент попал на кадры видеосъемки, которую журналист не переставал вести даже во время обстрела. В результате атаки никто не пострадал.

Реклама

Российские бойцы уничтожили часть позиций ВСУ, атаковавших Донецк 18 декабря. После атаки на улицах города обнаружили разрушения, нетипичные для РСЗО «Град». Уточняется, что украинские войска выпустили 15 ракет.

При обстреле снаряды также попали в здание детского сада. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин. Он отметил, что в Калининском районе также были повреждены дома и автомобили.