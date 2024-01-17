Происшествия 17 января 2024, 07:28 ВСУ обстреляли Белгородскую область снарядами из РСЗО Vampire Минобороны РФ: ПВО сбили четыре снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

В среду, 17 января, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, выпустив четыре снаряда из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Российские системы ПВО их уничтожили. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, противник запустил два беспилотника в направлении региона. Летательные аппараты перехватили, уточнили в оборонном ведомстве. Другую информацию не привели.

Реклама

В 5:20 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что средства ПВО сбили несколько воздушных целей. Согласно его данным, в Белгородском районе повреждения получили несколько домов — нарушено остекление.

Это не первый раз, когда регион подвергается обстрелам из РСЗО Vampire. 30 декабря ВСУ нанесли массированный удар из указанной реактивной системы. Тогда в центр Белгорода упали несколько ракет, жертвами атаки стали свыше 20 человек, пострадали еще более 100 человек.