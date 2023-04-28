28 апреля 2023, 15:56
ВСУ обстреляли Белгородскую область после атаки беспилотников
Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекинского городского округа
Шебекинский городской округ второй раз за сутки оказался под ударом украинских боевиков. После атаки беспилотников входящий в муниципальное образование поселок Красное оказался под обстрелом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получили два частных дома, где оказались выбиты окна и посечены фасады и заборы. Прибывшие на место специалисты и сотрудники местных властей начали обходить дома жителей.
Несколько беспилотников атаковали Шебекинский городской округ в пятницу, 28 апреля. Как сообщил Гладков, в результате открытой с дронов стрельбы раненых и погибших среди жителей нет. Но атака повредилаи линию электропередач. Ремонтные бригады приступят к работе в самое ближайшее время.
Губернатор добавил, что это не единственная атака ВСУ за сегодня. На жилой дом в Муроме упал снаряд с парашютом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Место происшествия оцепили правоохранительные органы.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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