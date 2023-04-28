Важное 28 апреля 2023, 15:56 ВСУ обстреляли Белгородскую область после атаки беспилотников Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекинского городского округа РИА «Новости»

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Шебекинский городской округ второй раз за сутки оказался под ударом украинских боевиков. После атаки беспилотников входящий в муниципальное образование поселок Красное оказался под обстрелом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получили два частных дома, где оказались выбиты окна и посечены фасады и заборы. Прибывшие на место специалисты и сотрудники местных властей начали обходить дома жителей.

Несколько беспилотников атаковали Шебекинский городской округ в пятницу, 28 апреля. Как сообщил Гладков, в результате открытой с дронов стрельбы раненых и погибших среди жителей нет. Но атака повредилаи линию электропередач. Ремонтные бригады приступят к работе в самое ближайшее время.

Губернатор добавил, что это не единственная атака ВСУ за сегодня. На жилой дом в Муроме упал снаряд с парашютом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Место происшествия оцепили правоохранительные органы.