Происшествия 17 мая 2023, 11:21 ВСУ обстреляли Белгородскую область из танка — Shot Shot: ВСУ обстреляли из танка хутор Старый в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории Белгородской области из танка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, ВСУ атаковали хутор Старый 16 мая около 11:00. Украинские боевики могли стрелять из Т-64БВ или Т-72Б.

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Всего по населенному пункту выпустили 12 танковых снарядов калибра 125 миллиметров. Вооруженные силы Украины предположительно стреляли со стороны Купянского района Харьковской области, находящегося приблизительно в 2,5 километра от российской границы.

При обстреле хутора никто не пострадал. Здания танковые снаряды также не повредили.

Ранее ВСУ обстреляли территорию Белгородской области фосфорными бомбами. Под атакой оказались приграничные села. Некоторые снаряды украинцы запустили при помощи реактивной системы залпового огня «Град».