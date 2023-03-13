13 марта 2023, 19:06
ВСУ обстреляли белгородское село Теребрено
Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Теребрено в Белгородской области
В Белгородской области под обстрелом украинских боевиков оказалось село Теребрено Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара ВСУ, по его словам, никто не пострадал. Выпущенные снаряды выбили стекла и посекли фасады пяти частных домов. Осколки повредили два автомобиля.
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«Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках», — уточнил Гладков.
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На место уже прибыли оперативные службы. Специалисты начали подомовой обход территории.
ВСУ 13 марта атаковали Белгородскую область ракетами. При обстреле пострадала женщина, ее госпитализировали. Гладков отмечал, что раненую поместили в реанимацию с черепно-мозговой травмой.
Расследованием очередной атаки на российский регион займется СК. Следователи установят лиц, причастных к совершению преступления.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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