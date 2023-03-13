Важное 13 марта 2023, 19:06 ВСУ обстреляли белгородское село Теребрено Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Теребрено в Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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В Белгородской области под обстрелом украинских боевиков оказалось село Теребрено Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара ВСУ, по его словам, никто не пострадал. Выпущенные снаряды выбили стекла и посекли фасады пяти частных домов. Осколки повредили два автомобиля.

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«Также различные разрушения имеются в двух хозпостройках», — уточнил Гладков.

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На место уже прибыли оперативные службы. Специалисты начали подомовой обход территории.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

ВСУ 13 марта атаковали Белгородскую область ракетами. При обстреле пострадала женщина, ее госпитализировали. Гладков отмечал, что раненую поместили в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Расследованием очередной атаки на российский регион займется СК. Следователи установят лиц, причастных к совершению преступления.