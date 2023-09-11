Происшествия 11 сентября 2023, 13:40 ВСУ обстреляли белгородское село Репяховка Губернатор Гладков: село Репяховка попало под обстрел ВСУ, повреждены 2 дома РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Репяховка Краснояружского района. Пострадавших нет, заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также хозпостройка», — указал Гладков.

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По его словам, на место прибыла комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее Минобороны сообщало, что дежурные системы ПВО сбили в Белгородской области два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты на территории РФ в 01:20 по московскому времени.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также указывал в Telegram-канале, что российская ПВО сработала в Яковлевском городском округе. Обломки дрона упали на проезжую часть около частного жилого дома.