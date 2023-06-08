Происшествия 08 июня 2023, 19:34 ВСУ обстреляли белгородское село Новостроевка-Вторая Губернатор Гладков: производственная база пострадала при обстреле села Новостроевка-Вторая РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ударили по селу Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения на территории производственной базы», — отметил он.

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Гладков уточнил, что осколками посекло забор, фасад и крышу здания, а также выбило окна. Повреждения получили гараж и два трактора.

«Осколками снарядов повредило газовую трубу», — добавил губернатор Белгородской области.

Обошлось без пострадавших. На место прибыли аварийные и оперативные службы на месте. Специалисты приступили к устранению последствий обстрела.

Днем 8 июня ВСУ обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района области. Выпущенные снаряды повредили ЛЭП. Населенный пункт остался без света.

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