Важное 13 марта 2024, 15:26 ВСУ обстреляли белгородское село, хозпостройка получила повреждения Гладков: ВСУ атаковали Тишанку, повреждения получила хозпостройку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военнослужащие вновь обстреляли территорию Белгородской области. Под ударом оказалось село Тишанка Волоконовского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Повреждения получила хозяйственная постройка, находящаяся на территории частного дома. Сотрудники оперативных служб продолжают обход.

Реклама

Минобороны сообщило о массированной атаке на российские регионы, в том числе Белгородскую область. В ночь на 13 марта и в среду утром в регионе перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников.

По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в приграничных регионах РФ возросла угроза терактов.