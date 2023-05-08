Важное 08 мая 2023, 20:44 ВСУ обстреляли белгородский хутор Панков Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Панков в Белгородской области Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Украинские националисты в очередной раз ударили по Белгородской области. Под огнем ВСУ оказался хутор Панков в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В одном домовладении сильно повреждены крыша, фасад и окна, во втором взрывной волной посекло фасад и забор», — уточнил он.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

По данным Гладкова, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Администрация начала подомовой обход территории населенного пункта.

В Валуйском городском округе, добавил белгородский губернатор, система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. В результате происшествия также, по предварительной информации, никто не пострадал.

Устранением последствий на земле занялись специалисты.

В село Сподарюшино выпущенный ВСУ снаряд попал в частный жилой дом, повредив крышу, разрушив стену и выбив окна.