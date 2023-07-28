Происшествия 28 июля 2023, 08:44 ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Курской области Shot: ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска «Суджа» в Курской области Pxhere

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобильному пункту пропуска «Суджа» в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Обстрел начался 27 июля около 17:00. По МАПП «Суджа», расположенном возле границы, выпустили три снаряда.

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«Обстрел велся несколько минут. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил канал.

В тот же день украинские боевики обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал о зафиксированных трех прилетах.

Снаряды повредили сарай, осколками выбило окна в одном из домов. Никто из жителей не пострадал. Глава региона пообещал, что владельцу помогут восстановить здания.

Участились также обстрелы населенных пунктов в ЛНР со стороны ВСУ. Украинские боевики бьют по мирным людям, писал «Царьград». Как предположил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, таким способом они мстят за неудачи на нескольких направлениях в зоне спецоперации.