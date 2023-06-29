Происшествия 29 июня 2023, 09:01 ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области — СМИ Shot: ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобильному пункту пропуска «Шебекино», расположенному в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, украинские боевики атаковали пункт накануне. Огонь вели из гранатометов.

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«Также по МАПП выпустили 11 мин калибра 120 миллиметров», — указано в сообщении.

По данным канала, никто не пострадал, разрушений также нет. Власти Белгородской области официально информацию об обстреле пока не подтвердили.

Ранее въезд в город Шебекино и село Новая Таволжанка Белгородской области открыли в связи с улучшением оперативной обстановки в регионе. В Шебекинском округе ремонтируют пострадавшие из-за атаки ВСУ дома, работы планируют завершить к 1 августа. В Грайвороне уже восстановили 96 из 117 разрушенных строений. Бригады в первую очередь ремонтируют жилье, окна и кровлю тех домов, куда люди уже вернулись или где живут постоянно.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям Шебекина в скором времени разрешат вернуться домой.