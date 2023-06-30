Происшествия 30 июня 2023, 09:09 ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска Нехотеевка под Белгородом — СМИ SHOT: ВСУ ударили по автомобильному пункту пропуска Нехотеевка в Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские боевики выпустили семь мин по автомобильному пункту пропуска Нехотеевка в Белгородской области, находящемуся примерно в 400 метрах от границы. Об этом написал Telegram-канал SHOT.

Атаку вели минами калибра 82 миллиметра. Обошлось без пострадавших и разрушений. Официальной информации о происшествии нет.

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Ранее, 28 июня, ВСУ обстреляли другой белгородский пункт пропуска — Шебекино. По нему выпустили шесть минометных снарядов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, разрушений нет.

ВСУ регулярно наносят удары по приграничным регионам. В Белгородской области накануне вечером под обстрел попал хутор Панков. Осколки снарядов повредили забор одного частного дома и два автомобиля. На месте работали аварийные и оперативные службы. Медицинская помощь никому не потребовалась.

СМИ вчера также писали об ударе по трем населенным пунктам под Белгородом: Козинке в Грайворонском районе, хутору Старый в Волоконовском районе и селу Середа в Шебекинском городском округе.