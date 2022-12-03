Происшествия 03 декабря 2022, 10:56 ВСУ обстреляли автобусный вокзал в городе Снежное в ДНР «Типичный Донецк»: ВСУ ударили по автобусной станции в Снежном Типичный Донецк / Telegram

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В ночь на 3 декабря ВСУ ударили по городу Снежное. Прилет сильно повредил автобусный парк населенного пункта. Кадры с места опубликовали в Telegram-канале «Типичный Донецк».

Также авторы паблика показали видео с самим моментом удара. На этом фрагменте видно, что в результате прилета снаряда разлетелись стекла и обшивка. В момент удара камера зафиксировала сильную вспышку.

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Также в Telegram-канале опубликовали снимки с места прилета. Их сделали при дневном свете. На фотографиях видно, что часть автобусного парка сильно пострадала. Несколько единиц общественного транспорта получили серьезные повреждения корпуса: у них сильно нарушена симметрия металлических конструкций. У других автобусов и маршруток повыбивало стекла и разворотило салон.

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Пострадало и рядом стоящее двухэтажное здание. У него отсутствуют все окна. Также в одном из корпусов проломлена стена.

О пострадавших и иных последствиях удара ВСУ по Снежному пока не сообщается.