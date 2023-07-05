Происшествия 05 июля 2023, 15:07 ВСУ обстреливали Валуйки с помощью РСЗО «Град» Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли город Валуйки под Белгородом с помощью РСЗО «Град» РИА «Новости»

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Украинские силы вели атаку на город Валуйки из РСЗО «Град». Об этом этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром выехал в Старый Оскол, но, получив информацию о том, что в Валуйках прошел сильный обстрел, есть пострадавшая, развернулся и выехал на место происшествия. ВСУ обстреливали город из РСЗО „Град“», — заявил он.

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По его словам, врачи зафиксировали у пострадавшей непроникающие осколочные ранения мягких тканей спины. Женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Губернатор сообщил, что 33 частных дома и 11 машин пострадали при атаке ВСУ. Свет уже дали на некоторых улицах, но работы продолжаются.

Позже Гладков сообщил об обстреле еще одного населенного пункта в Валуйском городском округе — противник атаковал село Карабаново. В результате случившегося никто не пострадал, но некоторые дома и два социальных объекта получили повреждения. В них выбило окна, посекло крыши и фасады. Оперативные службы уже находятся на месте.