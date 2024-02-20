Происшествия 20 февраля 2024, 03:51 ВСУ ночью выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку СЦКК: ВСУ ночью выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка РИА «Новости»

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ВСУ в ночь на вторник выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗР. Под ударом оказался Куйбышевский район города, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:10 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — рассказали в СЦКК.

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Информации о типе реактивной системы не сообщается. Также нет данных о последствиях обстрела.

Трое взрослых и трое детей 18 февраля получили ранения в результате детонации кассетных боеприпасов ВСУ на территории ДНР. Украинские военные ударили по территории республики ствольной артиллерией натовского калибра и 120-миллиметровыми снарядами из РСЗО словацкого производства.