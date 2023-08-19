Происшествия 19 августа 2023, 07:35 ВСУ ночью попытались атаковать Крым ракетой С-200 Минобороны: ВСУ ночью попытались ударить по Крыму ракетой С-200

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Украинские боевики ночью в очередной раз попытались атаковать территорию Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

ВСУ применили ударный вариант зенитной ракеты комплекса противовоздушной обороны С-200. Российские средства ПВО засекли и сбили ракету. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В ночь на 12 августа, ВСУ применили 20 беспилотников при попытке атаки на Крым. Часть из них удалось уничтожить силами ПВО, часть — подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Чуть позже, днем, украинский режим предпринял две попытки удара по Крымскому мосту, оба раза использовалась зенитная управляемая ракета из комплекса С-200. Сработала система противовоздушной обороны, никто не пострадал, повредить мост также не удалось.

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Джо Байдена сочли, что атаки ВСУ на Крым фактически были бесполезны и лишь слегка «выбили русских из равновесия».