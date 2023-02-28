Происшествия 28 февраля 2023, 09:47 ВСУ ночью обстреляли шесть населенных пунктов на левобережье Херсонской области ТАСС: ВСУ за ночь выпустили 47 снарядов по левобережью Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины минувшей ночью открыли огонь по шести населенным пунктам, которые находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области. Всего националисты выпустили 47 снарядов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру <…>, выпустив в общей сложности 47 снарядов из ствольной артиллерии», — сказано в сообщении.

Реклама

Удары пришлись на населенные пункты Каховка, Новая Каховка, Таврийск, Любимовка, Каиры, Днепряны. ВСУ накануне, 27 февраля, выпустили свыше 70 снарядов по девяти населенным пунктам Херсонской области. Пока не известно, есть ли в результате случившегося жертвы и разрушения.

Реклама

Жители Херсонской области осенью 2022 года на референдуме проголосовали за вхождение в состав России. Однако после этого киевский режим продолжил атаковать регион. Город Херсон в настоящее время находится под контролем ВСУ.