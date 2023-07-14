Происшествия 14 июля 2023, 09:47 ВСУ ночью обстреляли левобережье Херсонской области, выпустив 35 снарядов ВСУ за ночь выпустили 35 снарядов по четырем населенным пунктам Херсонской области

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Вооруженные силы Украины ночью атаковали населенные пункты, расположенные в левобережной части Херсонской области. В общей сложности украинские боевики выпустили 35 снарядов. Об этом сообщил Telegram-канал «Главное в Геническе» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Для удара противник использовал ствольную артиллерию. Атаке подверглись населенные пункты Новая Каховка, Каховка, Пролетарка, Песчановка. Украинские боевики обстреливали гражданскую инфраструктуру. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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Накануне днем ВСУ также обстреливали Херсонскую область, выпустив 37 снарядов. В Алешках зафиксировали 11 прилетов, в Корсунке — восемь, в Казачьих лагерях — шесть, в Солонцах — 12.

В среду, 12 июля, украинские войска ударили по селу Тарасовка Пологовского района Запорожской области. В результате погиб ученик четвертого класса. В этот же день украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области, населенный пункт оказался частично обесточен. О пострадавших не сообщалось.