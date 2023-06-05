Происшествия 05 июня 2023, 09:58 ВСУ ночью обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсонской области ВСУ обстреляли Каховку и другие населенные пункты Херсонской области 31 снарядом РИА «Новости»

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Ночью Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области. Представитель экстренных служб объявил журналистам, что они выпустили 31 артиллерийский снаряд. Об этом сообщил ТАСС.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру. <…> Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказал он.

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Огонь вели по Каховке, Новой Каховке, Каирам, Подстепному и Горностаевке. Подразделения ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии.

Украинские спецслужбы пытались через подставные организации выкрасть из Херсонской области детей, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, приезжали женщины-волонтеры, чтобы оформить опекунство над осиротевшими детьми и увезти их в Киев на интервью. Оперативники пресекли несколько таких случаев.