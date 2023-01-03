Происшествия 03 января 2023, 21:26 ВСУ ночью нанесли удар по частным домам в запорожском поселке Член ВГА Рогов сообщил о ночной атаке ВСУ по поселку в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины в ночь на вторник атаковали частный сектор в поселке Пришиб к западу от города Токмак Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня ранним утром около 04:15 вслед за ударом по больнице в Токмаке украинские нацисты обстреляли частный сектор центра поселка Пришиб», — написал он.

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По словам Рогова, прилет вражеских снарядов пришелся в гаражи частных домов местных жителей. В результате обстрела жертв и пострадавших нет. Повреждения получили автомобили.

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Ране стало известно, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник, который обнаружили над Бердянском в Запорожской области. Владимир Рогов сообщил, что после уничтожения беспилотника никто не пострадал.

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