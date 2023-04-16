16 апреля 2023, 10:36
ВСУ ночью и утром на Пасху восемь раз обстреляли Донецк
ВСУ на Пасху восемь раз обстреляли Донецк и выпустили около 50 боеприпасов
Вооруженные силы Украины ночью и утром в пасхальное воскресенье обстреляли Донецк восемь раз и выпустили около 50 боеприпасов. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.
Последний обстрел зафиксировали в 09:35 со стороны населенного пункта Тоненькое. Три снаряда натовского калибра 155 миллиметров противник выпустил по Куйбышевскому району города.
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«Населенный пункт Максимильяновка — Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра», — уточнили в ведомстве данные на 08:00.
Самый интенсивный обстрел города зафиксировали в 03:25. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ целенаправленно нанесли удар в район Спасо-Преображенского собора, что в центре города, в пасхальную ночь. В результате обстрела украинских боевиков одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения.
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