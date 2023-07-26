Происшествия 26 июля 2023, 11:04 ВСУ несколько часов подряд обстреливали пригород Лисичанска Мэрия Лисичанска: ВСУ несколько часов подряд обстреливали город Приволье в ЛНР Telegram-канал мэрии Лисичанска

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Вооруженные силы Украины несколько часов непрерывно обстреливали город Приволье, который относится к Лисичанску Луганской Народной Республики. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэрия Лисичанска.

В городской администрации указали, что Приволье почти постоянно находится в зоне риска. Дома местных жителей регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

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Очередная атака началась поздно вечером 25 июля. Снаряды рвались рядом с жилыми домами, отметили в мэрии.

«Ориентировочно с 23:00 канонада не умолкала до самого утра», — подчеркнули в администрации Лисичанска.

При обстрелах никто из людей не пострадал. Снаряды украинцев повредили стекла, фасады, балконы и квартиры.

Telegram-канал мэрии Лисичанска

Российские силы освободили Лисичанск 2 июля 2022 года. После этого перед военнослужащими открылся коридор для взятия под контроль городов Донецкой Народной Республики. В начале июля жителей ЛНР поздравили с первой годовщиной освобождения Лисичанска от неонацистов.