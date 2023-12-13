Важное 13 декабря 2023, 20:35 ВСУ нарушили электроснабжение поселка в Брянской области Губернатор Богомаз: поселок Забрама в Брянской области попал под обстрел ВСУ Unsplash

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Поселок Забрама в Климовском районе Брянской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате атаки в населенном пункте частично нарушено энергоснабжение. На место прибыли оперативные и экстренные службы.

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«Пострадавших нет», — добавил Богомаз.

В связи с тем, что населенный пункт находится в непосредственной близости к государственной границе, аварийные бригады приступят к восстановительным работам утром.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Запесочье Погарского района Брянской области. В результате никто не пострадал. Одна хозяйственная постройка получила повреждения.