13 декабря 2023, 20:35
ВСУ нарушили электроснабжение поселка в Брянской области
Губернатор Богомаз: поселок Забрама в Брянской области попал под обстрел ВСУ
Поселок Забрама в Климовском районе Брянской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
В результате атаки в населенном пункте частично нарушено энергоснабжение. На место прибыли оперативные и экстренные службы.
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«Пострадавших нет», — добавил Богомаз.
В связи с тем, что населенный пункт находится в непосредственной близости к государственной границе, аварийные бригады приступят к восстановительным работам утром.
Ранее под обстрел ВСУ попало село Запесочье Погарского района Брянской области. В результате никто не пострадал. Одна хозяйственная постройка получила повреждения.
ВСУ
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