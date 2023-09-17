Происшествия 17 сентября 2023, 12:50 ВСУ нанесли удар по селу Козинка в Белгородской области Губернатор Гладков: украинские боевики обстреляли белгородское село Козинка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ударили по селу Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Повреждения получили два частных жилых дома — выбиты окна, посечены заборы», — указал глава области.

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Гладков заверил, что подрядные организации сделают нужные замеры, чтобы как можно быстрее приступить к восстановительным работам.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что ВСУ дважды за утро 17 сентября обстреляли село Старый Хутор. Пострадавших нет, однако под удар попали два домовладения. Там выбило окна, разрушился гараж и нарушилось электроснабжение.

Накануне ВСУ также обстреляли город Шебекино Белгородской области. Один местный житель получил ранение, на территории складского цеха промышленного предприятия зафиксировали разрушения.