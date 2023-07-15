Происшествия 15 июля 2023, 22:29 ВСУ нанесли удар по городу Алешки в Херсонской области Член ГСА Запорожской области Рогов показал кадры удара ВСУ по Алешкам в Херсонской области РИА «Новости»

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ВСУ нанесли удар по городу Алешки в Херсонской области. Видео атаки со стороны украинских войск по мирным жителям опубликовал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На кадрах, сделанных из слона авто, видно, как к некоему гражданскому зданию в городе подъезжает микроавтобус. И в этот момент по автобусу прилетает снаряд и раздается взрыв.

Как уточнил Telegram-канал Mash, по предварительным данным, есть погибшие.

«Украинские нацисты убивают мирных людей», — написал Рогов.

По предварительной информации, ВСУ обстреляли центр города. Под ракетный удар попал гражданский автомобиль на площади, где нет никаких военных объектов.

Накануне украинские военные обстреляли мирную жилую застройку Алешек зажигательными припасами неустановленного образца. Со слова очевидцев, снаряд взорвался в воздухе, его зажигательные элементы спланировали на жилые дома. В результате сгорели два домовладения, повреждены не менее четырех.

Минувшей ночью ВСУ атаковали населенных пункты в левобережной части Херсонской области. Украинские военные выпустили 35 снарядов по жилым застройкам.