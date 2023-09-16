Происшествия 16 сентября 2023, 12:36 ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку в Запорожской области Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о ракетном ударе по Токмаку РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли ракетный удар по городу Токмак Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации и создатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он сообщил, что ракета ударила по городу в 11:15 субботы, 16 сентября.

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«Токмак под огнем боевиков ВСУ. Ракетный удар по окраине города нацисты нанесли в 11:15 утра. Попадания пришлись по Ореховской дорожной развилке», — написал Рогов.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступила.

Взрывы в субботу, 16 сентября, прогремели в подконтрольном украинским властям Харькове. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Детонация произошла после сигналов воздушной тревоги в городе и области.

Также сообщения об угрозе прозвучали в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской областях, Киеве и на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей и ЛНР.