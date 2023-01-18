Важное 18 января 2023, 16:02 ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке Член ВГА Рогов: ВСУ ударили тяжелым вооружением по Михайловке в Запорожской области РИА «Новости»

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В Запорожской области под огнем ВСУ оказался населенный пункт Михайловка, сообщил в своем Telegram-канале член военно-гражданской администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Михайловка Запорожской области подверглась массированному обстрелу», — написал он, добавив, что огонь украинские боевики ведут из тяжелых видов вооружения.

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По словам Рогова, удары пришлись по школе и току с зерном. Обстрел начался около 15:00. Данных по жертвам и разрушениям пока не поступало.

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Утром 18 января под огнем ВСУ оказалось центральное кладбище в Горловке. По городу, в том числе по жилым кварталам, били снарядами 155-миллиметрового калибра. Сильные повреждения получил жилой дом в Никитовском районе.

Находившиеся в момент обстрела на территории кладбища сотрудники не пострадали.