Происшествия 11 февраля 2023, 18:38 ВСУ начали обстрел Донецка из РСЗО Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО РИА «Новости»

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Донецк в очередной раз оказался под огнем со стороны Украины. ВСУ выпустили по городу 10 ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале.

Украинские боевики обстреляли Куйбышевский район. По городу они ударили в 18:05 по московскому времени с позиций в Карловке.

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Информация о погибших, пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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Днем 11 февраля ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. После попадания снаряда полностью разрушился частный дом. Одна женщина погибла, другую спасателям удалось достать из-под завалов и передать врачам.

К месту происшествия направили специальный аварийно-спасательный автомобиль и автокран.

По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, ВСУ обстреливали город из населенного пункта Дальнее 155-миллиметровыми снарядами.